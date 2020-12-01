جعجع: القرار الذي صدر عن المجلس بشأن التدقيق الجنائي يقول لـ"مصرف لبنان" ووزير المالية إنّ السرية المصرفية لا تسري على أي شيء مرتبط بالتدقيق الجنائي

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