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جعجع: على دياب الطلب من وزني إما إعادة التواصل مع شركة "ألفاريز" بسرعة أو الاتفاق مع شركة جديدة كما الطلب من حاكم "مصرف لبنان" برسالة خطية تسليم كل المعطيات المطلوبة للتدقيق إلى وزير المال

Lebanon 24
01-12-2020 | 12:09
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عون استقبل وزير المال غازي وزني الذي أبلغه بأنه تلقى كتاباً من شركة "ألفاريز ومارسال" بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها
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