جعجع: على دياب الطلب من وزني إما إعادة التواصل مع شركة "ألفاريز" بسرعة أو الاتفاق مع شركة جديدة كما الطلب من حاكم "مصرف لبنان" برسالة خطية تسليم كل المعطيات المطلوبة للتدقيق إلى وزير المال

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