21
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
"بايونتيك" و"فايزر" تقدمان طلباً للحصول على ترخيص للقاح "كوفيد-19" في الاتحاد الأوروبي (أ ف ب)
Lebanon 24
01-12-2020
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب: وكالة الدواء الأوروبية ستنظر بحلول 29 الحالي في طلب الترخيص للقاح فايزر- بايونتيك
Lebanon 24
أ.ف.ب: وكالة الدواء الأوروبية ستنظر بحلول 29 الحالي في طلب الترخيص للقاح فايزر- بايونتيك
01/12/2020 14:27:10
01/12/2020 14:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي قد يرخّص للقاحين ضد كوفيد- 19 قبل نهاية العام
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي قد يرخّص للقاحين ضد كوفيد- 19 قبل نهاية العام
01/12/2020 14:27:10
01/12/2020 14:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي قد يرخص للقاحين ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام
Lebanon 24
أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي قد يرخص للقاحين ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام
01/12/2020 14:27:10
01/12/2020 14:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة مراقبة الدواء في الاتحاد الأوروبي تتوقع تقديم أول طلب للحصول على لقاح "كورونا" في غضون أيام (سكاي نيوز)
Lebanon 24
هيئة مراقبة الدواء في الاتحاد الأوروبي تتوقع تقديم أول طلب للحصول على لقاح "كورونا" في غضون أيام (سكاي نيوز)
01/12/2020 14:27:10
01/12/2020 14:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إقرار مشروع قانون لإعفاء المركبات من رسوم الميكانيك
Lebanon 24
إقرار مشروع قانون لإعفاء المركبات من رسوم الميكانيك
15:52 | 2020-11-30
30/11/2020 03:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
21:11 | 2020-11-30
30/11/2020 09:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء
10:06 | 2020-12-01
01/12/2020 10:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ايام على إغتيال زاده.. مقتل القائد بالحرس الثوري الايراني مسلم شهدان على حدود سوريا
Lebanon 24
بعد ايام على إغتيال زاده.. مقتل القائد بالحرس الثوري الايراني مسلم شهدان على حدود سوريا
17:15 | 2020-11-30
30/11/2020 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى تعرفوا إلى شقيقتي باسم ياخور... لم يلتقِ بإحداهما منذ 10 سنوات (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى تعرفوا إلى شقيقتي باسم ياخور... لم يلتقِ بإحداهما منذ 10 سنوات (فيديو)
18:00 | 2020-11-30
30/11/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:07 | 2020-12-01
أ.ف.ب: وكالة الدواء الأوروبية ستنظر بحلول 29 الحالي في طلب الترخيص للقاح فايزر- بايونتيك
13:42 | 2020-12-01
بلدية القبيات تسلمت آلة فرم للمخلفات الزراعية ومعدات لاطفاء الحرائق
13:10 | 2020-12-01
عون يلقي كلمة لبنان في "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" الذي يعقد بعد ظهر غد برئاسة الرئيس ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة بواسطة تقنية الفيديو يتناول فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين
13:05 | 2020-12-01
عون خلال استقباله وفداً من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة
13:04 | 2020-12-01
الرئيس عون أكّد أنّ لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها مشدداً على اهمية المحافظة على الاستقرار ونوّه بأهمية مؤتمر باريس غداً لمساعدة لبنان في محنته
12:22 | 2020-12-01
جعجع: نقطة ارتكاز النظام السياسي اللبناني هو المجلس النيابي والأكثرية في هذا المجلس تتحكم بزمام الأمور واليوم أحمل الأكثرية مسؤولية ما يحصل
فيديو
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
Lebanon 24
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
18:00 | 2020-11-30
01/12/2020 14:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
09:00 | 2020-11-30
01/12/2020 14:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
09:00 | 2020-11-30
01/12/2020 14:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact