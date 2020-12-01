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جعجع: الدعم يجب أن يطاول الطبقات المحتاجة أما على ما هو عليه فالدعم يطاول الجميع ويشكل خسارة كبيرة على جيوب المواطن بالتحديد

Lebanon 24
01-12-2020 | 12:16
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