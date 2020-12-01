جعجع: بموضوع التأليف فإنّ الوضع اللبناني قابل للتصحيح لكن أيعقل أنه بعد شهر و10 أيام على تكليف رئيس للحكومة لم تبصر الحكومة النور بعد وفي الظروف الراهنة؟

Lebanon 24