الرئيس عون أكّد أنّ لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها مشدداً على اهمية المحافظة على الاستقرار ونوّه بأهمية مؤتمر باريس غداً لمساعدة لبنان في محنته

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