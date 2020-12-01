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الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يصف اغتيال فخري زادة بالعمل الإجرامي ويعتبر ان الاتفاق النووي مع إيران مهم لأمن أوروبا

Lebanon 24
01-12-2020 | 15:23
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