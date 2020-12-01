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أخبار عاجلة
الساعة 15.00 من تاريخه حصل تصادم بين دراجتين ناريتين محلة راس النبع نتج منه جريح (التحكم المروري)
Lebanon 24
01-12-2020
|
18:54
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