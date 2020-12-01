عضو لجنة المال والموازنة النائب فيصل الصايغ للجديد: لا بد من إعادة تصويب البوصلة بخصوص الدعم ليصل إلى مستحقيه وغداً سيتم دراسة كل الخيارات بشأن الدعم

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