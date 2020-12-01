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سلامة: ما قمنا به من تمويل للزراعة والصناعة هو من مصلحة اللبناني ومن يقول عني فاسدًا "عيب عليه" وهناك قوانين تحاسب

Lebanon 24
01-12-2020 | 21:40
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