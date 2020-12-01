سلامة: أمهلنا المصارف لغاية نهاية شباط المقبل لزيادة رأسمالهم وطلبنا من المستوردين وضع 15% من قيمة إستيرادهم لدى المصارف ونأمل في آذار 2021 إنطلاقة تدريجية للقطاع المصرفي كما نتمنى

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