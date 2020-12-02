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وزارة العدل الاميركية تحقق في جريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض مقابل إصدار عفو رئاسي

Lebanon 24
02-12-2020 | 01:46
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