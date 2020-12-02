21
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
التحكم المروري: اشغال محلة مستديرة السمكة الاوزاعي ودراج من مفرزة سير الاوزاعي يعمل على تسهيل حركة المرور
Lebanon 24
02-12-2020
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام الكحالة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة
Lebanon 24
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام الكحالة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة
02/12/2020 12:44:05
02/12/2020 12:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من دوحة الحص باتجاه خلدة وصولا الى الاوزاعي وعناصر من مفرزة سير الضاحية تعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من دوحة الحص باتجاه خلدة وصولا الى الاوزاعي وعناصر من مفرزة سير الضاحية تعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)
02/12/2020 12:44:05
02/12/2020 12:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تعطل مركبة في محلة انفاق المطار باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل حركة المرور (التحكم المروري)
Lebanon 24
تعطل مركبة في محلة انفاق المطار باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل حركة المرور (التحكم المروري)
02/12/2020 12:44:05
02/12/2020 12:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات على طريق عام الجمهور باتجاه بيروت مفرق بسوس والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات على طريق عام الجمهور باتجاه بيروت مفرق بسوس والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
02/12/2020 12:44:05
02/12/2020 12:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
قفزة جديدة للدولار.. إليكم سعره مساء اليوم في السوق السوداء
Lebanon 24
قفزة جديدة للدولار.. إليكم سعره مساء اليوم في السوق السوداء
21:06 | 2020-12-01
01/12/2020 09:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من قوى الأمن.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان هام من قوى الأمن.. ماذا جاء فيه؟
20:05 | 2020-12-01
01/12/2020 08:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة قاتلة زوجها تنهار في المحكمة.. وهذا ما كشفته عن الجريمة
Lebanon 24
الفنانة قاتلة زوجها تنهار في المحكمة.. وهذا ما كشفته عن الجريمة
15:00 | 2020-12-01
01/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:11 | 2020-12-02
02/12/2020 09:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الصرف الثابت انتهى.. الدولار في الـ 2021 بـ15 ألف؟!
Lebanon 24
سعر الصرف الثابت انتهى.. الدولار في الـ 2021 بـ15 ألف؟!
07:00 | 2020-12-02
02/12/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:37 | 2020-12-02
كنعان عمّا حدث في الجلسة النيابيّة: أكّدت في الداخل أنّه بغياب اقتراح عملي من الحكومة ومن مصرف لبنان المسؤولين عن هذا الوضع لا يمكننا المناقشة التي ستكون من دون فائدة وقد أيّد النواب كلامي
12:35 | 2020-12-02
كنعان: كان على الحكومة ان تأتي باقتراح عملي وتوزعه على النواب ولكن هذا لم يحصل وما يجري داخل القاعة هو تصريحات واطلاق مواقف وليس مناقشات
12:30 | 2020-12-02
عراجي: لجنة الصحة سوف تجتمع نهار الجمعة مع ممثل صندوق النقد الدولي من اجل الطلب اليه دعم الدواء واذا وقف الدعم عن الدواء تحصل الكارثة الصحية الكبرى في لبنان
12:17 | 2020-12-02
اعتصام أمام قصر العدل للمطالبة بالتدقيق الجنائي
11:51 | 2020-12-02
رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه خلال لقائه الرئيس عون: نتمنى استمرار عملية التفاوض لما فيه مصلحة الجميع
11:49 | 2020-12-02
الرئاسة الفرنسية: لا نستطيع تأكيد زيارة ماكرون إلى بيروت هذا الشهر
فيديو
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
Lebanon 24
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
12:00 | 2020-12-02
02/12/2020 12:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
02/12/2020 12:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
02/12/2020 12:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact