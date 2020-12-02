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روحاني: يعتبر أن مشروع القانون يضر بالجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي

Lebanon 24
02-12-2020 | 10:26
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