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الرئاسة الفرنسية: لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان ولم يتم تنفيذ أي شيء فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان

Lebanon 24
02-12-2020 | 11:41
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