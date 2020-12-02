رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه خلال لقائه الرئيس عون: نتمنى استمرار عملية التفاوض لما فيه مصلحة الجميع

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