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عراجي: لجنة الصحة سوف تجتمع نهار الجمعة مع ممثل صندوق النقد الدولي من اجل الطلب اليه دعم الدواء واذا وقف الدعم عن الدواء تحصل الكارثة الصحية الكبرى في لبنان

Lebanon 24
02-12-2020 | 12:30
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