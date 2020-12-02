عراجي: لجنة الصحة سوف تجتمع نهار الجمعة مع ممثل صندوق النقد الدولي من اجل الطلب اليه دعم الدواء واذا وقف الدعم عن الدواء تحصل الكارثة الصحية الكبرى في لبنان

Lebanon 24