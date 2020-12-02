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كنعان: كان على الحكومة ان تأتي باقتراح عملي وتوزعه على النواب ولكن هذا لم يحصل وما يجري داخل القاعة هو تصريحات واطلاق مواقف وليس مناقشات

Lebanon 24
02-12-2020 | 12:35
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