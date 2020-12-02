كنعان عمّا حدث في الجلسة النيابيّة: أكّدت في الداخل أنّه بغياب اقتراح عملي من الحكومة ومن مصرف لبنان المسؤولين عن هذا الوضع لا يمكننا المناقشة التي ستكون من دون فائدة وقد أيّد النواب كلامي

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