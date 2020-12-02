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كنعان عمّا حدث في الجلسة النيابيّة: أكّدت في الداخل أنّه بغياب اقتراح عملي من الحكومة ومن مصرف لبنان المسؤولين عن هذا الوضع لا يمكننا المناقشة التي ستكون من دون فائدة وقد أيّد النواب كلامي

Lebanon 24
02-12-2020 | 12:37
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