نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي سيرفع جلسة اللجان قبل استكمال الكلمات إفساحا في المجال أمام الحكومة لتقدّم تصوراً حول إمكانية ترشيد الدعم (الجديد)

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