حدد قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرة يوم الأربعاء 9 كانون الأول الجاري موعدا لجلسة المباشرة بالتحقيقات مع الضباط الثمانية المدعى عليهم بجرم الإثراء غير المشروع

Lebanon 24