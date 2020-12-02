أخبار عاجلة

حدد قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرة يوم الأربعاء 9 كانون الأول الجاري موعدا لجلسة المباشرة بالتحقيقات مع الضباط الثمانية المدعى عليهم بجرم الإثراء غير المشروع

Lebanon 24
02-12-2020 | 13:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل بو سمرا أصدر مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر في قضية "أمير الكبتاغون" (الجديد)
lebanon 24
02/12/2020 21:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إرجاء جلسة إستجواب بدري ضاهر في ملف رفع منع السفر عن أمير الكبتاغون الى 16 كانون الأول المقبل بعدما قدم وكيله مذكرة دفوع شكلية رفعها القاضي شربل ابو سمرا الى النيابة العامة لإبداء الرأي (LBCI)
lebanon 24
02/12/2020 21:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون في بيروت نهاية كانون الأول... الضغط الفرنسي مستمر
lebanon 24
02/12/2020 21:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"تكتل لبنان القوي" قرر المشاركة بعدما تبلغ التزاما بوضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت ومن ضمنها قانون الإثراء غير المشروع على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام (الجديد)
lebanon 24
02/12/2020 21:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:25 | 2020-12-02
21:22 | 2020-12-02
21:22 | 2020-12-02
21:13 | 2020-12-02
21:11 | 2020-12-02
21:08 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website