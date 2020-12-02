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التحكم المروري: اعادة فتح السير على تقاطع عبد العزيز الحمرا وعناصر من مفرزة سير بيروت الاولى تعمل على تسهيل السير في المحلة
Lebanon 24
02-12-2020
|
18:37
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