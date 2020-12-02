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الرئيس عون: أتقدّم بالشكر إلى حضرة الأمين العامّ للأمم المتّحدة السيّد أنطونيو غوتيريس، بالإضافة إلى السيّدات والسادة المسؤولين والرؤساء الموجودين هنا اليوم، والذين أظهروا نيّتهم الصادقة في تقديم العون للبنان وشعبه

Lebanon 24
02-12-2020 | 20:03
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