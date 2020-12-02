أخبار عاجلة

عون: إنّ لبنان لا يعرف المستحيل، وتاريخنا يخبر أننا شعب لا يتعب من النضال ليحافظ على وجوده

Lebanon 24
02-12-2020 | 20:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رامبلينغ عن تأييد الحريري رئيساً للحكومة للـLBCI: ليس من شأننا أن نقرر من يجب أن يكون رئيس وزراء لبنان المقبل وهذه ليست مسألة نتدخّل فيها بشكل خاص
lebanon 24
03/12/2020 02:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: قلنا لماكرون اننا لا نتأمل أن تكون هذه "البوطة" قادرة على القيام باللازم لانقاذ لبنان لانهم لا يعرفون طريقة اخرى وللاسف نرى اليوم ان بوجود هذه المنظومة صعب جدا على اي مبادرة ان تنجح لان اي اصلاح هو ضد مصلحة هذه الجماعة
lebanon 24
03/12/2020 02:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: أبلغت الوزير باسيل أننا نتفهم أي موقف للتيار الوطني الحر نتيجة الظروف التي تفرضها العقوبات وهو كان خياره مصلحة لبنان
lebanon 24
03/12/2020 02:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: بالخلاصة الاساسية نحنا مختلفين مع اميركا على امور عديدة غير حزب الله وعقابنا على هالخلافات كان بأنها استمرّت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان لا بل مدمّرة لكيانه ومزيلة لوجوده
lebanon 24
03/12/2020 02:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:29 | 2020-12-03
01:14 | 2020-12-03
01:14 | 2020-12-03
01:13 | 2020-12-03
00:50 | 2020-12-03
00:48 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website