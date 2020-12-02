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غوتيريس: علينا ان ندعو وبصوت واحد القيادة في لبنان الى وضع الخلافات والمصالح السياسية جانباً وتلبية حاجات المواطنين، والأمم المتحدة ستواصل دعم لبنان وشعبه في المسيرة الطويلة لاستعادة العافية والاستقرار
Lebanon 24
02-12-2020
|
21:13
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