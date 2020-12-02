رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: نجدّد الدعوة الى السلطات اللبنانية لوضع شبكة أمان اجتماعي، والانخراط في إصلاحات ضرورية شاملة، ومن بينها القطاع المالي

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