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مصدر حكومي أميركي لسكاي نيوز عربية: واشنطن تقرر سحب نحو نصف دبلوماسييها من بغداد قبيل ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني

Lebanon 24
02-12-2020 | 22:14
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