مديرة صندوق النقد: الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات الضرورية لكن ما زالت هناك حاجة إلى إطار مالي منسق ولبنان بحاجة إلى إستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل النظام المصرفي

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