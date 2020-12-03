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سأل مرجع كبير سفيرة دولة عظمى عن مخاطر الضغط والتهويل اليومي على لبنان المثقل بالأزمات، فلم يسمع جواباً شافياً (اللواء)

Lebanon 24
03-12-2020 | 00:05
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