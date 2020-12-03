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عون وقع القانون الرامي لإعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا تفجير المرفأ وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة من الاستفادة من التقديمات الصحية للضمان ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية

Lebanon 24
03-12-2020 | 10:55
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