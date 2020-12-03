عون وقع القانون الرامي لإعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا تفجير المرفأ وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة من الاستفادة من التقديمات الصحية للضمان ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية

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