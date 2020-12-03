عون خلال استقباله الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: انعقاد مؤتمر باريس يؤكد مرة أخرى اهتمام المجتمع الدولي بلبنان والحرص على مساعدته لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها

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