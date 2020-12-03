عون خلال استقباله الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: ممتنون لمساعداتكم وعلى المجتمع الدولي أن يطمئنّ لمسيرة الإصلاح لأنّ الإصلاح معركتي منذ 2005 والتمسك بالتدقيق المالي الجنائي منطلق مهم له

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