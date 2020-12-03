22
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
عون جدد خلال استقباله الوزير البريطاني دعوة المجتمع الدولي لدعم عودة النازحين السوريين: خسائرنا المباشرة بسبب الحرب السورية والنزوح فاقت 45 مليار دولار
Lebanon 24
03-12-2020
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
عون خلال استقباله الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: ممتنون لمساعداتكم وعلى المجتمع الدولي أن يطمئنّ لمسيرة الإصلاح لأنّ الإصلاح معركتي منذ 2005 والتمسك بالتدقيق المالي الجنائي منطلق مهم له
Lebanon 24
عون خلال استقباله الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: ممتنون لمساعداتكم وعلى المجتمع الدولي أن يطمئنّ لمسيرة الإصلاح لأنّ الإصلاح معركتي منذ 2005 والتمسك بالتدقيق المالي الجنائي منطلق مهم له
03/12/2020 15:14:01
03/12/2020 15:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عون خلال استقباله الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: انعقاد مؤتمر باريس يؤكد مرة أخرى اهتمام المجتمع الدولي بلبنان والحرص على مساعدته لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها
Lebanon 24
عون خلال استقباله الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: انعقاد مؤتمر باريس يؤكد مرة أخرى اهتمام المجتمع الدولي بلبنان والحرص على مساعدته لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها
03/12/2020 15:14:01
03/12/2020 15:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية من دمشق: الحكومة أقرت خطة لعودة النازحين تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن حق النازح بالعودة محفوظ الكرامة بالتنسيق مع الدولة السورية ورعاية المجتمع الدولي
Lebanon 24
وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية من دمشق: الحكومة أقرت خطة لعودة النازحين تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن حق النازح بالعودة محفوظ الكرامة بالتنسيق مع الدولة السورية ورعاية المجتمع الدولي
03/12/2020 15:14:01
03/12/2020 15:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون خلال استقباله المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني: لبنان ما زال ينتظر تجاوب الدول المعنية مع طلبه تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والفلسطينيين الذين أتوا من سوريا نتيجة استهداف مخيّم اليرموك
Lebanon 24
الرئيس عون خلال استقباله المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني: لبنان ما زال ينتظر تجاوب الدول المعنية مع طلبه تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والفلسطينيين الذين أتوا من سوريا نتيجة استهداف مخيّم اليرموك
03/12/2020 15:14:01
03/12/2020 15:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن العقيد المتقاعد الذي وُجد جثة بمنزله في قرطبا
Lebanon 24
معلومات جديدة عن العقيد المتقاعد الذي وُجد جثة بمنزله في قرطبا
16:56 | 2020-12-02
02/12/2020 04:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بالسوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
الدولار يرتفع بالسوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
09:31 | 2020-12-03
03/12/2020 09:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر مخيف".. تشريح جثث موتى كورونا يكشف مفاجأة
Lebanon 24
"أمر مخيف".. تشريح جثث موتى كورونا يكشف مفاجأة
15:30 | 2020-12-02
02/12/2020 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة بخط اليد لأسماء الأسد تثير ضجة.. ما قصتها؟ (صورة)
Lebanon 24
رسالة بخط اليد لأسماء الأسد تثير ضجة.. ما قصتها؟ (صورة)
07:39 | 2020-12-03
03/12/2020 07:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة "الحربية" بالتفاصيل: استدعاء قهوجي وأسماء كبيرة وملايين الدولارات بالحسابات
Lebanon 24
فضيحة "الحربية" بالتفاصيل: استدعاء قهوجي وأسماء كبيرة وملايين الدولارات بالحسابات
06:03 | 2020-12-03
03/12/2020 06:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:11 | 2020-12-03
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً الى نهر الموت
14:52 | 2020-12-03
الرئيس عون التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع
14:27 | 2020-12-03
تحليق مكثف معاد في أجواء اعالي كسروان (الوطنية للإعلام)
14:25 | 2020-12-03
تستمع النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى المراقب لدى لجنة المراقبة على المصارف كمال الأمين الذي تحقق معه المفرزة القضائية في الضاحية في مكتب عون بعدلية بعبدا
14:18 | 2020-12-03
وزير الصحة: المستشفيات الميدانية موجودة بأمان وسيتم تركيبها قريباً بالتعاون مع المستشفيات الخاصة في المناطق للإستفادة من الدعم اللوجستي المقدم من قبلهم
14:17 | 2020-12-03
وزير الصحة بعد اجتماع لجنة "كورونا": بعد اسبوعين من الإقفال لم نحقق انخفاضاً بعدد الإصابات إلا أنّنا نجحنا بتأجيل وقت الذروة إلى الفترة الثانية ونسبة الوفيات لا تزال ثابتة
فيديو
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
Lebanon 24
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
12:00 | 2020-12-02
03/12/2020 15:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
03/12/2020 15:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
03/12/2020 15:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact