وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط بعد لقائه الرئيس عون: نقف إلى جانب اللبنانيين واستمرارنا في دعم لبنان هو سبب مشاركتنا في مؤتمر باريس أمس

Lebanon 24