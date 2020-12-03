أخبار عاجلة

ظريف: على واشنطن إظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل

Lebanon 24
03-12-2020 | 13:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
طهران سترحب بعودة واشنطن الى الاتفاق النووي... بشرط!
lebanon 24
03/12/2020 15:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ظريف: ناقشنا الاتفاق النووي وبحثنا الضغوط الأميركية وانتهاك واشنطن لقرارات مجلس الأمن إزاء إيران ونأمل أن تتمكن روسيا من جعل مجلس الأمن قادرا على الوقوف في وجه الإجراءات الأميركية الأحادية
lebanon 24
03/12/2020 15:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ظريف لسبوتنيك: عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي هي الخطوة الأولى التي يجب أن يتخذها الأميركيون
lebanon 24
03/12/2020 15:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ظريف: الاتفاق النووي ما زال حيا ونستحق تعويضات بعد انسحاب واشنطن منه وإعادة فرض عقوبات على بلادنا
lebanon 24
03/12/2020 15:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:11 | 2020-12-03
14:52 | 2020-12-03
14:27 | 2020-12-03
14:25 | 2020-12-03
14:18 | 2020-12-03
14:17 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website