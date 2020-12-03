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وزيرة المهجرين غادة شريم بعد لقائها الرئيس عون: أعمل على نقل الملفات المستحقة إلى الصندوق الوطني للمهجرين وإقفال غير المستحقة

Lebanon 24
03-12-2020 | 14:09
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