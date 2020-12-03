أمير الكويت في برقية تهنئة لعون: يسرني أن أعرب لفخامتكم عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى استقلال لبنان منتهزاً المناسبة للاشادة بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع الكويت ولبنان

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