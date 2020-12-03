وزير الصحة بعد اجتماع لجنة "كورونا": بعد اسبوعين من الإقفال لم نحقق انخفاضاً بعدد الإصابات إلا أنّنا نجحنا بتأجيل وقت الذروة إلى الفترة الثانية ونسبة الوفيات لا تزال ثابتة

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