تستمع النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى المراقب لدى لجنة المراقبة على المصارف كمال الأمين الذي تحقق معه المفرزة القضائية في الضاحية في مكتب عون بعدلية بعبدا

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