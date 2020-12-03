الرئيس عون اتفق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للازمات

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