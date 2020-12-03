الرئيس عون في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق

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