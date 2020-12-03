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مقررات اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة

Lebanon 24
03-12-2020 | 17:12
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