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مسؤول حكومي أميركي لسكاي نيوز عربية: القادة العسكريون الأميركيون في العراق يراجعون خطط طوارئ مرتبطة بأمن السفارة الأميركية في بغداد

Lebanon 24
03-12-2020 | 19:42
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