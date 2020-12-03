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دولة الإمارات تؤكد عدم توانيها عن تلبية المبادرات العادلة والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
03-12-2020 | 21:10
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