النائب ميشال ضاهر لـ"صار الوقت": انسحبنا من تكتل "لبنان القوي" لأننا عدنا الى انفسنا وما من اصلاح في هذا البلد الا باستقلالية القضاء فما أوصل البلد الى الانهيار هو الفساد والمحاصصة

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