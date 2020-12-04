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أخبار عاجلة
بايدن: سأطلب من الأميركيين ارتداء الكمامة في المائة يوم الأولى من بداية فترتي الرئاسية
Lebanon 24
04-12-2020
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00:35
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