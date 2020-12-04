النائب الموسوي من امام قصر العدل حيث سيتقدم حزب الله بدعاوى قضائية ضدد شخصيات اتهمته بموضوع انفجار المرفأ: مستمرون برفع الدعاوى وهناك دعاوى ستقدم امام القضاء المختص الذي هو المرجع الصالح لحفظ كرامة الناس

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