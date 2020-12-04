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الرئيس عون استقبل سفير تشيلي في لبنان ماوريسيو اوغالد في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في بيروت وشكره على الجهود التي بذلها خلال وجوده في لبنان
Lebanon 24
04-12-2020
|
12:06
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