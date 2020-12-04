الرئيس عون استقبل سفير تشيلي في لبنان ماوريسيو اوغالد في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في بيروت وشكره على الجهود التي بذلها خلال وجوده في لبنان

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