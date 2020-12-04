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وزير الصحة: بالتعاون مع البنك الدولي نعمل على زيادة أقسام "كورونا" قادرة على استقبال مرضى من المساجين
Lebanon 24
04-12-2020
|
13:29
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