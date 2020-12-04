وزير الصحة: الآن هناك 17 مستشفى يستقبل مرضى "كورونا" ومنظمة الصحة العالمية تساهم معنا في مواجهة الجائحة عبر التغطية بالتمريض وتأمين أجهزة تنفس وباستطاعتنا استقبال 1000 مريض "كورونا"

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